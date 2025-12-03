إعلان

الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج

كتب : أحمد جمعة

09:00 ص 03/12/2025

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب- أحمد جمعة:

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأحد المقبل، إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1447 هـ - 2026)، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأكدت وزارة الصحة أن معايير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، مؤكدة تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.

ومن المقرر أن يحضر مراسم القرعة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وعدد من المتقدمين لقرعة البعثة الطبية للحج هذا العام وذويهم.

مستند

