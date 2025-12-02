فتح باب التسجيل في الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما 14 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان عن فتح باب التسجيل في دورة جديدة للدراسات السينمائية الحرة، والمقرر انطلاقها يوم الأحد 14 ديسمبر الجاري، بقصر السينما بجاردن سيتي، في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة في المجال السينمائي.

تتضمن الفعاليات برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يشمل محاضرات متخصصة في السيناريو، التصوير، الإخراج، الديكور، والرسوم المتحركة، إلى جانب جلسات نقدية يقدم خلالها المشاركون أبحاثًا تعكس مدى استفادتهم من المحتوى العلمي المقدم.

ويشارك في تقديم المحاضرات نخبة من المتخصصين، منهم: د. أشرف محمد، د. يسري المناديلي، د. مختار يونس، طارق الشناوي، فخر الدين نجيدة، حسام المحفوظي، زايد نايف، عصام حلمي، عادل عوض، شادي العناني، وماجد الباشا.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالدورة سداد جزء من الرسوم بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى موعد الدراسة، وتتوفر استمارات الاشتراك بمقر القصر بجاردن سيتي.

كما يتيح القصر فتح باب التسجيل بالدورة التدريبية المتخصصة في مجال التمثيل السينمائي والمسرحي، المقرر عقدها في التوقيت ذاته، ويتولى التدريب فيها المخرج د. تامر الجزار.

وتنفذ الفعاليات ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة.

