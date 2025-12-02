أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر وحتى الأحد 7 ديسمبر.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة لتشهد البلاد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق.

وتنبأت الأرصاد بوجود فرص لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الأربعاء 3 ديسمبر.

اقرأ أيضاً:

فرصتان لكل مادة.. خطوة جديدة من التعليم لإنصاف طلاب STEM

4 غرف عمليات لـ"أبو الريش".. قرارات جديدة بشأن مستشفيات قصر العيني

بعد تداول فيديو قطة نافقة.. فصل 4 طلاب ومجازاة المسؤولين بإحدي مدارس الهرم