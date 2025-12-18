إعلان

سفير مصر السابق بالسودان: الاستيلاء على كردفان قد يقلب موازين الصراع

كتب : حسن مرسي

08:16 م 18/12/2025

السفير حسام عيسى

قال السفير حسام عيسى، سفير مصر السابق لدى السودان، إن الحرب الدائرة في السودان دخلت مرحلة حاسمة بالنسبة لمستقبل الصراع.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "عن قرب" على قناة "القاهرة الإخبارية" أن السودان يشهد انقسامًا واضحًا بين طرفي النزاع، حيث يسيطر الجيش على المناطق الشرقية والشمالية والمدن الكبرى، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على إقليم دارفور.

وتابع أن بؤرة الصراع تتركز حاليًا في منطقة كردفان، والتي تقع على خط التماس بين مناطق سيطرة الطرفين.

وأكد أن من يستولي على هذه المنطقة سيكون في موقف المبادرة وقادرًا على تهديد الطرف الآخر بشكل استراتيجي.

وأشار السفير السابق، إلى أن قوات الدعم السريع أخلفت تعهداتها السابقة بوقف إطلاق النار، حيث استولت على مدينة الفاشر عاصمة دارفور في أكتوبر الماضي.

وأوضح أن هذا الهجوم تبعه سقوط مدن استراتيجية أخرى مثل بابنوسة وهجليج التي تضم آبارًا نفطية، فيما تتعرض مدن مهمة أخرى مثل كادوقلي والدلنج للحصار.

ولفت إلى أن الوضع الحالي ينذر بمخاطر كبيرة، موضحًا أن مصر تسعى بشكل متوازٍ عبر المسار السياسي مع الرباعية لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووضع جدول زمني لتسوية سياسية تضع نهاية للحرب.

