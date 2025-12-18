إعلان

وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون مع هيئة متاحف قطر.. ويشارك في احتفالات اليوم الوطني

كتب : محمد شاكر

10:36 ص 18/12/2025
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس هيئة متاحف قطر، لبحث سبل التعاون وتوسيع الشراكة في إقامة المعارض الفنية والتشكيلية بين الجانبين، يـأتي ذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية لدولة قطر،

وضمن برنامج الزيارة، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رفقة نظيره القطري سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر 2025، بدرب الساعي بمنطقة أم صلال، والتي تنظمها وزارة الثقافة القطرية حتى 20 ديسمبر الجاري، تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر".

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مشاركته في فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر تأتي تقديرًا لأهمية هذه المناسبة الوطنية، وما تحمله من دلالات تعكس مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، والحرص على تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة هيئة متاحف قطر احتفالات اليوم الوطني

