القيادة الوسطى الأمريكية: نفذنا نحو 80 عملية ضد داعش في سوريا

وكالات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، أن قواتها بالتعاون مع شركائها نفذت منذ يوليو الماضي نحو 80 عملية عسكرية استهدفت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقالت القيادة الوسطى، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من التنظيم واعتقال 119 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أن الجهود المشتركة نجحت في إحباط محاولات التنظيم لإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات على المستوى العالمي.

وأوضحت القيادة أنها تعاونت الشهر الماضي، مع سوريا لتحديد وتدمير أكثر من 15 موقعًا كان يستخدمها تنظيم داعش لتخزين الأسلحة، مؤكدة أن العمليات المشتركة أسفرت أيضًا عن تدمير نحو 130 صاروخًا وقذيفة وأسلحة أخرى تابعة للتنظيم.

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أنها ستواصل العمل عن كثب مع شركائها السوريين لملاحقة شبكات تنظيم الدولة الإسلامية ومنع عودته إلى النشاط من جديد.