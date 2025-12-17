وزير سابق: المشهد السياسي المصري بات يتمتع بحيوية ملموسة

أبدى الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، تفاؤلاً كبيراً بشأن آفاق العام المقبل، مستنداً إلى سلسلة من التطورات الإيجابية التي شهدتها الدولة المصرية على مدار عام 2025 في الملفين السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وقال "النمنم" خلال حواره في برنامج "المشهد"، مع الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "Ten"، إن ثمار الإصلاح بدأت تظهر بوضوح في حياة المواطنين اليومية، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، وهو ما يمثل بداية لانفراجة حقيقية تنهي فترة من الضغوط المعيشية وتمنح الشارع شعوراً بالاستقرار.

وأضاف أن مصر استعادت بريقها العالمي من خلال التنظيم الناجح للمؤتمرات الدولية الكبرى في شرم الشيخ، وافتتاح المتحف المصري الكبير الذي جذب أنظار العالم، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل هي رسالة قوية حول استعادة مصر لدورها كواجهة حضارية وسياسية رائدة.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن المشهد السياسي المصري بات يتمتع بحيوية ملموسة، ظهرت جلياً في تفاصيل العملية الانتخابية وما تخللها من طعون واعتراضات قضائية تعكس الشفافية، بالتزامن مع التقدم الذي أحرزته مصر في تقارير حقوق الإنسان الدولية، مما يؤكد وجود إرادة حقيقية للتطوير الشامل.

