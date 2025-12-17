زيلنسكي: روسيا تقوض الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشركاء إلى الموافقة على قرارات سياسية ومالية للتصدي روسيا، قائلا:"نعول على شجاعة حلفائنا للتصدي لموسكو".

وقال الرئيس الأوكراني، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن روسيا تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب وتُظهر بوضوح أنها مستعدة للحرب في عام 2026.

وفي سياق أخر، يعتزم الرئيس الأوكراني المشاركة شخصيا كضيف في قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة غدا الخميس في بروكسل، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل ساعات من انطلاق القمة.

وتتصدر القمة قضية ضمان الدعم المالي اللازم لأوكرانيا في مواجهة روسيا خلال العامين المقبلين.

ويؤيد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مقترح استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تعارض بلجيكا ذلك حتى الآن لأسباب قانونية.

ومن جانبها، حذرت روسيا مرارا من المساس باصولها المجمدة، ورفع البنك المركزي الروسي أول أمس الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة في موسكو، مطالباً بتعويضات بقيمة 18.2 تريليون روبل ما يعادل نحو 229 مليار دولار، من شركة يوروكلير البلجيكية، على خلفية تجميد أصوله، وهو ما اعتبره البنك إجراءً غير قانوني.