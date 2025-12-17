الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8900 خدمة طبية في مركز الأسنان بمدينة نصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بجودة خدمات طب الفم والأسنان وتوسيع الاستفادة منها للمواطنين، مع استمرار التطور الملحوظ في مستوى الخدمات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن معدلات التردد على المركز شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد المترددين: 1100 في مايو، و1090 في يونيو، و1456 في يوليو، و1351 في أغسطس، و1416 في سبتمبر، و1072 في أكتوبر، و1366 في نوفمبر. ويعكس ذلك ثقة المواطنين المتزايدة في جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف عبد الغفار أن المركز استحدث خدمات تخصصية متقدمة، تشمل زراعة الأسنان، وتقويمها، وتجميلها، والتركيبات الثابتة الفورية بتقنية CAD-CAM، إلى جانب علاج الابتسامة اللثوية، مواكبًا أحدث التقنيات العالمية.

كما توسع المركز في التعاقدات مع جهات خارجية، مثل المشروع العلاجي لاتحاد المهن الطبية، وشركات ميدشور، ميدي كير، الأهلي للخدمات الطبية، Reliance Health، وHealth and Wealth، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.

وفي إطار الأنشطة المجتمعية، نظم المركز قوافل علاجية في نادي Platinum (كشف على 85 حالة)، وPetroSport (110 حالات)، ودار السندس للأيتام (70 حالة)، بالإضافة إلى يوم توعوي للأطفال شمل كشوفًا طبية وجلسات فلورايد لـ60 طفلًا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى استقبال وفد من أطباء الأسنان المصريين المقيمين بالولايات المتحدة لثلاثة أيام، قدم خلالها خدمات علاجية مجانية لـ120 مترددًا، مع عقد محاضرات تدريبية من أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس لرفع كفاءة الأطباء.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن سلامة، مدير المركز، تفعيل بروتوكول التعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة عين شمس، لتقديم خدمات علاجية شاملة عبر أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم وتطوير منظومة خدمات طب الأسنان على مستوى الجمهورية.