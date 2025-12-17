استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من جامعة بكين الصينية والمعهد الوطني لبحوث الصناعات الغذائية والتخمير، وذلك بمصاحبة ممثلي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في إطار تعزيز التعاون وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وخلال الزيارة، استعرضت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، الدور الذي يقوم به في ضمان جودة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية، مشيرة إلى خبراته الواسعة في مجال فحص الملوثات الغذائية والبيئية في المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني. وأوضحت أن المعمل يُعد أول معمل معتمد لإجراء تحاليل سلامة الغذاء في مصر وأفريقيا، وحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقًا لنظام الأيزو 17025 منذ عام 1996، إلى جانب كونه من أهم المعامل المعتمدة في مصر والشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأكدت عبد اللاه أن المعمل يضم أحدث الأجهزة المستخدمة في كبرى المعامل العالمية، ويعمل به فريق متخصص يتمتع بخبرات عالية، مشددة على دوره القومي في حماية صحة المستهلك المصري من خلال فحص الواردات الغذائية، وسحب عينات من الأسواق المركزية والمزارع في أكثر من 17 محافظة، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فضلًا عن تحليل الصادرات الغذائية وإصدار النتائج وفقًا للمواصفات الدولية لصالح الجهات الرقابية والمنتجين والمصدرين.

وأشارت إلى أن المعمل يواصل التوسع في استخدام التقنيات المتطورة للمشاركة في منظومة الرقابة على الصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة الثقة الدولية في المنتجات الغذائية المصرية، ورفع قدرتها التنافسية، وفتح أسواق جديدة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لإزالة المعوقات أمام الصادرات الزراعية.

وتفقد الوفد الصيني أقسام المعمل المختلفة، حيث جرى استعراض آليات تحليل العينات الخاصة بالصادرات الغذائية، والعينات الواردة من هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي، والتي تبلغ السعة اليومية للمعمل نحو 1300 عينة، إلى جانب التعريف بدور كل قسم وعدد الاختبارات المعتمدة التي يقدمها لخدمة الصادرات المصرية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الصيني عن تقديره لمستوى الخدمات التي يقدمها المعمل، وما يمتلكه من أجهزة حديثة ودقة عالية في التحاليل، مؤكدين أن ذلك يعزز التعاون المصري الصيني ويدعم التبادل التجاري المشترك بين البلدين.

