قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن المتحف المصري الكبير شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف الفئات والجنسيات، بما يعكس المكانة الدولية التي بات يحتلها كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية على مستوى العالم، وهو ما ظهر في الرؤية الدولية الإيجابية لدور المتحف في تعزيز قطاع السياحة حيث أكدت وكالة "فيتش" أن متوسط عدد زوار المتحف المصري الكبير بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، متوقعة أن يستقبل ما يصل إلى 7 ملايين زائر سنويًا، فيما توقعت "بلومبرج" أن يستقبل المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنويًا، بينما أشارت "ناشيونال جيوغرافيك" إلى أن الدعاية للمتحف ساهمت في زيادة الحجوزات السياحية لعام 2026.

كما أشادت مؤسسات عالمية مرموقة مثل "وول ستريت جورنال"، و"نيويورك تايمز"، و"الجارديان"، و"لوموند"، ومعهد منتدى السياحة العالمي بالمتحف، معتبرين إياه إنجازًا بارزًا في مجال السياحة الثقافية، ومتوقعين أن يساهم افتتاحه في تعزيز القطاع السياحي.

وتوقعت المؤسسات الدولية أن يشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشًا قويًا خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت "فيتش" أن يرتفع عدد السياح من 15.8 مليون سائح عام 2024 إلى 17.8 مليون سائح عام 2025، وصولًا إلى 20.8 مليون سائح بحلول عام 2029.

وفي ذات السياق، توقع صندوق النقد الدولي أن تزداد الإيرادات السياحية من 16.7 مليار دولار في 2025/2024 إلى 17.1 مليار دولار في 2026/2025، مع استمرار ارتفاعها حتى تصل إلى 27.4 مليار دولار عام 2030/2029.

اقرأ أيضاً:

قرار جديد من التعليم بشأن المدارس الخاصة - مستند

بعد تعديل اسمها لجامعة العاصمة.. ما الموقف القانوني لطلاب حلوان؟