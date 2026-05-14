تخفيضات جديدة على مونوريل العاصمة الإدارية بدءًا من الجمعة

كتب : محمد نصار

05:32 م 14/05/2026
    مونوريل شرق النيل (4)
    مونوريل شرق النيل (1)
    مونوريل شرق النيل (3)

أعلنت وزارة النقل، بدءًا من غدٍ الجمعة 15 مايو 2026، تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بمظهرها الحضاري المتميز.

وأضاف البيان أن القرار سيسهم أيضًا في تقليل الضغط المروري، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين تجربة الركاب عبر وسيلة نقل عصرية وحديثة، إلى جانب توفير خيارات تنقل اقتصادية ومرنة للمواطنين.

وأشار البيان إلى استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، من خلال قطارات حديثة، إلى جانب 16 محطة مجهزة بالكامل لخدمة المواطنين، وهي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، ومدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نصف تذكرة المونوريل

أوضح البيان ثبات قيمة نصف التذكرة المخصصة لكبار السن فوق 60 عامًا وذوي الهمم، بالإضافة إلى استمرار أسعار جميع أنواع الاشتراكات (الأسبوعية، الشهرية، والربع سنوية) دون تغيير.

اشتراكات مونوريل شرق النيل

أكدت الوزارة أنه تم تحديد أسعار الاشتراكات بما يضمن وصول نسبة الخصم إلى 50% من قيمة التذكرة، لتصبح تكلفة الاشتراك أقل بكثير مقارنة بوسائل المواصلات البديلة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين مع استمرار تقديم خدمات نقل حديثة ومتطورة عبر قطارات المونوريل، التي تمثل نقلة حضارية مهمة في منظومة النقل الجماعي بمصر.

