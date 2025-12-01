الأرصاد: استمرار تكاثر السحب المنخفضة.. وتوقعات بأمطار على هذه المناطق

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري محافظة (كفر الشيخ ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من المتوقع أن تشمل باقي السواحل الشمالية مع تقدم ساعات الليل وتستمر الفرصة حتى غدٍ الثلاثاء".