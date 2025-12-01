الأرصاد: استمرار تكاثر السحب المنخفضة.. وتوقعات بأمطار على هذه المناطق
11:37 م 01/12/2025
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري محافظة (كفر الشيخ ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وأضافت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من المتوقع أن تشمل باقي السواحل الشمالية مع تقدم ساعات الليل وتستمر الفرصة حتى غدٍ الثلاثاء".