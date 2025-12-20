"إير كايرو" تصدر توضيحاً بشأن ملابسات تأخير إحدى رحلاتها الجوية

أصدرت شركة «إير كايرو»، التابعة لوزارة الطيران بيانًا، ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر إحدى رحلاتها الجوية المتجهة من جدة إلى القاهرة، قبل أمس الخميس، والتي أُشيع أن تأخيرها امتد إلى 21 ساعة.

وأكدت الشركة، في بيانها، أن ما تم تداوله غير دقيق، موضحة أن مدة التأخير الفعلية لم تتجاوز خمس ساعات فقط، وليس 21 ساعة كما أُثير، وذلك نتيجة عطل فني طارئ وغير متوقع، استدعى تطبيق إجراءات السلامة المعتمدة، وإجراء الفحص الفني الإلزامي للطائرة قبل الإقلاع، التزامًا بأعلى معايير الأمان.

وأشارت "إير كايرو" إلى أنه تم استضافة جميع الركاب المغادرين على الرحلة وفقًا للإجراءات وأدلة العمل المعتمدة، مع إعادة تسفيرهم على رحلات بديلة لضمان وصولهم إلى وجهاتهم النهائية في أقرب وقت ممكن.

وجددت الشركة تأكيدها على التزامها الكامل بالشفافية، وحرصها الدائم على أن تظل سلامة الركاب على رأس أولوياتها، مشددة على أنها لا تتردد مطلقًا في اتخاذ أي إجراء ضروري يضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان الفني، حتى وإن ترتب على ذلك بعض التأخير.

كما تقدمت "إير كايرو" بخالص الشكر لعملائها على تفهمهم وتعاونهم المستمر، مؤكدة في الوقت ذاته اعتذارها عن التأخير الذي حدث، ومجددة التزامها بالحفاظ على أعلى مستويات السلامة والجودة التشغيلية في جميع رحلاتها.

اقرأ أيضًا:

أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

"إعلام الوزراء" يكشف حقيقة فيديو لطائرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للركاب