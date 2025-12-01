إعلان

بالأسماء.. ترقيات جديدة للعاملين بالسكة الحديد - مستند

كتب : محمد نصار

02:47 م 01/12/2025

سكك حديد مصر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حركة ترقيات جديدة للعاملين بقطاع الصيانة والدعم الفني، المستوفين للترقية اعتبارًا من 1/7/2025.

ونص القرار، حصل «مصراوي» عليه، على أن يتم اعتبارًا من 1/7/2025 ترقية السادة الموضحة أسماؤهم التابعين لقطاع الصيانة والدعم الفني شاغلي الدرجات "التخصصية - المكتبية - الفنية - الحرفية - الخدمات المعاونة" ترقية قانونية إلى الدرجات الأعلى طبقًا لموازنة قطاع الصيانة والدعم الفني، مع منحهم علاوة الترقية القانونية المترتبة على هذه الترقية أو أول مربوط للدرجة المُرقّى عليها أيهما أكبر.

