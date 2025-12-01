إعلان

بالأرقام.. وزير المالية يكشف مؤشرات الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية

كتب : أحمد جمعة

12:41 م 01/12/2025

أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مؤشرات الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية تشير إلى تحقيق طفرات هائلة خلال السنوات الماضية.

ولفت كجوك إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه عام 2025/2026 مقابل 275.5 مليار جنيه عام 2021/2022.

وتابع الوزير: وارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة داخل مصر إلى 27 مليار جنيه لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025 حتى 25 يونيو 2025، مقارنة بـ4 مليارات جنيه لتغطية علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.

وأشار كجوك إلى أن مخصصات دعم التأمين الصحي شهدت زيادة أكثر من 8 أضعاف لتصل إلى 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ640 مليون جنيه عام 2014/2015، وارتفع عدد المنتفعين بالمنظومة بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن عام 2025 مقابل 46 مليون مواطن عام 2014.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية التي ألقاها عنه عاطر حنورة، مستشار وزير المالية، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية.

