دانا أبو شمسية: تغطية حرب غزة قضية وطنية قبل أن تكون مهنية

تصوير- نادر نبيل:

بدأت منذ قليل، ندوة "غزة: التغطية مستمرة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام.

ويشارك في الندوة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، يوسف الأستاذ، مدير الأخبار، قناة الغد، وتدير الجلسة آية عبد الرحمن شاهين، مذيعة من قناة إكسترا نيوز.

ومن جانبها قالت دانا أبو شمسية: تغطية الحرب على غزة هي قضية وطنية قبل أن تكون مهنية، وننحاز إلى القضية الفلسطينية بحكم وطنيتنا.

وأضافت: نعاني الآن من التعب الإعلامي، لأن ما يروى كثيرا يشاهد بشكل أقل، وبعد الحرب بعام رأينا الكثير من المشاهدين يبتعدون عن المتابعة لأن قلبهم وجعهم، وأصبح واجبنا أن نبتعد عن التغطية الانفعالية، لأن الحرب تبدأ بعد انتهاء الحرب، ومن أصعب المشاهد التي رأيتها أن تقول لي أم مات أولادها ليس لدي وقت لأحزن، وبعد انتهاء القصف بدأ الحزن.

يذكر أن منتدى مصر للإعلام هو منتدى سنوي مستقل انطلق عام 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، ومنصة دولية للمعارف الإعلامية المتطورة وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

وانطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، التي يقام تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.