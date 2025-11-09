صور- مدبولي يتفقد القطار الكهربائي السريع

"التموين" تطلق القافلة "14" من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، لمتابعة أعمال تطويره، وشهد خلال الزيارة استعراض أول سيارة كهربائية يتم تصنيعها في مصر داخل المصنع.

وجاءت الجولة على هامش افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، والذي يضم أحدث الابتكارات في مجالات النقل المستدام.

وخلال الفعاليات، تفقد رئيس الوزراء نماذج من الأتوبيسات والتاكسي الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع المونوريل والقطار الكهربائي السريع.

