إعلان

صور- مدبولي يتفقد القطار الكهربائي السريع

كتب : أحمد الجندي

11:05 ص 09/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مدبولي يتفقد القطار الكهربائي السريع (2)
  • عرض 4 صورة
    مدبولي يتفقد القطار الكهربائي السريع (3)
  • عرض 4 صورة
    مدبولي يتفقد القطار الكهربائي السريع (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، لمتابعة أعمال تطويره، وشهد خلال الزيارة استعراض أول سيارة كهربائية يتم تصنيعها في مصر داخل المصنع.

وجاءت الجولة على هامش افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، والذي يضم أحدث الابتكارات في مجالات النقل المستدام.

وخلال الفعاليات، تفقد رئيس الوزراء نماذج من الأتوبيسات والتاكسي الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع المونوريل والقطار الكهربائي السريع.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي القطار الكهربائي السريع معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى يصرف معاش المستحقين عن المتوفي وماهي الشروط والأوراق اللازمة؟
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر