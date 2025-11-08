رسميًا.. تغيير اسم العاصمة الإدارية إلى العاصمة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الجديدة الجديدة للتنمية العمرانية، إنه تم تغيير اسم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة إلى "العاصمة الجديدة".

وأضاف "الحسيني"، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم السبت، أنه تم اعتماد "العاصمة الجديدة" بشكل رسمي في جميع البيانات الصحفية والمكاتبات الرسمية، وذلك بدلًا من مسمى العاصمة الإدارية الجديدة.

