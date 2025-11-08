كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيس مجلس الدولة، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري حول مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي.

شارك في فعاليات المؤتمر، محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والمستشار محمد بن حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، والمستشار الدكتور كريم خميس خصباك، رئيس مجلس الدولة بالعراق، والقاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية اليمنية، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونخبة من رجال القضاء الإداري والقانوني في مصر والدول العربية.

وناقش المؤتمر عدة محاور من بينها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة إدارية ناجزة ومنصفة، والضمانات والحقوق الأساسية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأحكام القضائية ومبادىء الرقابة على أعمال الإدارة، ومدى تأثر العمل القضائي بالذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟