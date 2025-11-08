انطلاق أولى جلسات منتدى مصر للإعلام 2025

كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

انطلقت منذ قليل أولى جلسات منتدى مصر للإعلام 2025، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة العربية ومختلف أنحاء العالم.

يتحدث في الندوة الأولى، التي تحمل عنوان "الإعلام: كيف تغيّر؟"، طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كارولين فرج، نائبة رئيس شبكة CNN العالمية ورئيسة تحرير CNN بالعربية، مايا سبليني، مديرة تحرير القسم العربي بقناة فرانس 24، فوتر فان تونجرين، الرئيس التنفيذي لشركة RNTC Media.

ويعقبها ندوة بعنوان "في التقارير المالية: كيف نقدم الأرقام؟"، يتحدث فيها النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، وياسين الجوهري، مقدم برنامج بالمصري على قناة CNBC عربية.

وكشفت إدارة منتدى مصر للإعلام أن نسخة هذا العام ستتناول مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.

وأوضحت الإدارة أن تلك التطورات أصبحت قوة دافعة تعيد صياغة مستقبل الصناعة، ما يحتم على وسائل الإعلام اتخاذ خطوات جادة لمواكبة التحول الرقمي وضمان استمرارية عملها وفاعليتها.

وأكدت أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على جميع المستويات، بمشاركة نخبة من أبرز صُنّاع الإعلام في مصر والمنطقة والعالم، الذين سيطرحون رؤاهم وخبراتهم، ويبحثون سبل تطوير العمل الإعلامي على مستوى الفرد والمؤسسة، وذلك بحضور شخصيات محلية ودولية رفيعة المستوى.

ويُعقد منتدى مصر للإعلام 2025 بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين، الذين سيُعلن عن أسمائهم تباعًا.

