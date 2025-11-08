ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإ

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن أعراض مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشي في بعض الأحيان.

وقال "غالب"، لمصراوي إن مرض الحمى القلاعية عبارة عن فيروس شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير موضحا أنه يسبب ظهور تقرحات في الفم والقدمين لدى الماشية ويمكن أن يؤدي لنفوقها.

وأوضح غالب أنه ينتشر بين الماشية من خلال التلامس أو عبر الإنتقال من الهواء حال أن كانت المسافات قريبة أو من خلال مناطق تناول الأعلاف ومواد التسمين لافتا إلى أن الحيوان المصاب يظل حاملا للفيروس لفترة طويلة.

حول مدى تأثيره على الإنسان، قال الطبيب البيطري إن مرض الحمى القلاعية لا يؤثر على الإنسان المخالط للحيوانات المصابة لكن يؤثر على صحة الماشية وقد يتسبب في نفوقها.

وشدد على ضرورة التوجه للوحدة والعيادات البيطرية حال ظهور أي أعراض المرض على الماشية وذلك في اطار المحافظة على الموارد الاقتصادية وعدم استنزافها.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تحصين 1.2 مليون رأس ماشية بمختلف المحافظات واقع 2.4 مليون جرعة تحصين ضد الحمى القلاعية مؤكدا على أن مصر أمنة من المرض.

اقرأ أيضا:

رحلة عاطفية عبر مسارين.. التفاصيل الكاملة لتصميم قاعة توت عنخ آمون

25 صورة من استقبال مطاري "سفنكس" و"القاهرة" رحلات الوفود المشاركة في افتتاح المتحف الكبير