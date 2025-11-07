المتحف الكبير ليس الوحيد.. 6 صور ترصد إقبالاً حاشدًا بمتحف الحضارة

كتب- محمد شاكر:

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، للاستمتاع بتجربة ثقافية مميزة تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر.

وأكد بيان صحفي عن متحف الحضارة، أن الزوار تجولوا بين قاعات المتحف المتنوعة، مستكشفين الكنوز الأثرية التي تروي تاريخ مصر عبر العصور، كما حرص الكثيرون على زيارة قاعة المومياوات الملكية، لما تحمله من رهبة وجلال خاص.

وأضاف البيان: يعكس هذا الإقبال المتزايد مكانة المتحف كأحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية في مصر.

وجاء ذلك بالتزامن مع وضع المتحف المصري الكبير، نظاما جديدا لحجز التذاكر في ضوء الإقبال القياسي للزائرين، بعد أن تخطى الإقبال الجماهيري الكبير السعة القصوى للتشغيل اليوم الجمعة، مما دفع إدارة المتحف إلى إغلاق شباك التذاكر.

وقصر المتحف الكبير، حجز تذاكر الزيارة غداً وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف.