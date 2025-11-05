محمد صلاح يحاور الدكتور مجدي يعقوب في حلقة حصرية على أون سبورت

كتب- محمد أبو بكر:

يحاور نجم ليفربول محمد صلاح، الدكتور مجدي يعقوب، أيقونة جراحة القلب المصرية والعالمية، في برنامج يعرض حصريا على قناة أون سبورت

وبحسب قناة أون سبورت، تعرض الحلقة التي تجمع محمد صلاح بالدكتور مجدي يعقوب قريبا

الدكتور مجدي يعقوب هو جراح قلب مصري بريطاني شهير، يُعتبر من أبرز الأطباء العالميين في مجال جراحة القلب، خاصة زرع القلب وعلاجات أمراض القلب المعقدة.

وأسس مركز مجدي يعقوب لجراحة القلب في أسوان بمصر، وهو مركز طبي خيري متخصص في علاج أمراض القلب ويقدم خدماته للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

