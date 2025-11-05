معهد بحوث الإلكترونيات يبحث التعاون مع منظمة الطاقة الصينية GEIDCO



استقبلت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وفد منظمة التنمية والتعاون في الترابط العالمي للطاقة (GEIDCO) بالصين، برئاسة الدكتورة إلهام إبراهيم نائب رئيس المنظمة، وعضوية كل من الدكتور لي بنغ مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، والدكتور فو كاي من المكتب ذاته، في إطار إستراتيجية المعهد لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.



وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة شيرين محرم بالوفد الزائر، مؤكدة أن معهد بحوث الإلكترونيات يولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شراكاته الدولية مع المؤسسات والمنظمات الرائدة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المستدامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضحت أن التعاون مع منظمة (GEIDCO) يمثل خطوة مهمة نحو بناء جسور تكنولوجية بين مصر والدول الأعضاء بالمنظمة، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأنظمة الذكية للطاقة.



كما شملت الزيارة جولة تفقدية لعدد من المعامل البحثية بالمعهد، اطلع خلالها الوفد على الإمكانات البحثية المتقدمة والبنية التحتية العلمية التي يمتلكها المعهد في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمستوى العلمي والتقني المتميز الذي وصلت إليه فرق العمل البحثية بالمعهد، مؤكدين أن ما شاهدوه يعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات مصر البحثية والتكنولوجية.



وشهد اللقاء مناقشة فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني، ودراسة تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البحثية في مجالات الطاقة المتجددة والرقمنة الصناعية. كما استعرض الجانبان نماذج من الابتكارات والمشروعات التي ينفذها المعهد لدعم التحول التكنولوجي وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة.



من جانبه، أعرب وفد منظمة التنمية والتعاون في الترابط العالمي للطاقة عن تقديره لمعهد بحوث الإلكترونيات، مشيدًا بالإمكانات العلمية والبحثية المتميزة التي يمتلكها والدور الذي يقوم به في تطوير التقنيات الإلكترونية والأنظمة الذكية بالمنطقة، مؤكدًا حرص المنظمة على توسيع آفاق التعاون مع المعهد في مجالات الطاقة النظيفة والشبكات الذكية وتبادل الخبرات البحثية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودول المنطقة.



يُذكر أن منظمة التنمية والتعاون في الترابط العالمي للطاقة (GEIDCO) تعد من أبرز المنظمات الدولية المعنية بتعزيز الترابط الطاقي العالمي وتطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية، ويبلغ عدد أعضائها 1305 جهة من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومراكز بحثية وجامعات في 142 دولة حول العالم، ولها سبعة مكاتب إقليمية من بينها مكتب شمال إفريقيا وغرب آسيا بالقاهرة.



