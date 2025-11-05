"الدبلة" و"بنت الصعيد" و"30 شارع محمد فريد" بمهرجان آفاق.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

ينظم مهرجان آفاق ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، والتي تحمل اسم الفنان القدير عبد الوارث عسر وبرئاسة شرفية للفنان محمد صبحي، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، فعاليات متنوعة بين العروض المسرحية والورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية.

حيث تقدم عروض "الدبلة" في الواحدة ظهرا ضمن مسابقة العروض القصيرة و"بنت الصعيد" في السادسة مساء و"30 شارع محمد فريد" في التاسعة مساء ضمن مسابقة العروض الطويلة.

وفي الرابعة عصرا ماستر كلاس "القدرات التوافقية لعناصر الصورة المرئية الكلية على خشبة المسرح" لمصمم الديكور والإضاءة عمرو عبد الله الشريف.

وفي نفس التوقيت يستمر لليوم الثالث على التوالي كورس "الإخراج في الفضاءات غير التقليدية" للدكتور محمد عبد المنعم .

وقال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام المهرجان: يقدم العرض المسرحي "الدبلة" لفرقة موديلياني بالقاهرة تأليف خالد الصاوي وإخراج كيرلس ناجي، في تمام الواحدة ظهرا ويقدم عرض "بنت الصعيد" لفرقة ON للإبداع الفني بالقاهرة تأليف وإخراج عمر حجازي في تمام السادسة مساء، ويقدم العرض المسرحي "30 شارع محمد فريد" لفرقة أفانسيه بالقاهرة تأليف إسراء محبوب وإخراج رانيا سيد في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعن عرض "الدبلة" قال المخرج كيرلس ناجي: يحكي العرض عن زوج فنان يحمل رسالة فنية حقيقية ويؤمن بأن الفن ليس مجرد تجارة، وزوجته التي تعيش في ظلال الضغوط المادية وتريد من زوجها أن يتنازل عن مبادئه ليربح أوضاعًا مادية أفضل، وبين التمسّك بالمثل والقيم التي يؤمن بها الزوج، وبين الواقع الصعب الذي تواجهه الزوجة، يتفاقم الصراع إلى أن يصل الأمر إلى رمز العلاقة بينهما: «الدبلة» - دبلة الزواج- التي تُعرض كأنها سلعة أو وسيلة للخلاص من الضيق المالي، المسرحية تطرح أسئلة مهمة مثل: هل الفن رسالة أم تجارة؟ وهل يمكن للفن أن يعيش بعيدًا عن طلب المال؟ وهل يفقد الإنسان ذاته إذا تخلّى عن مبادئه؟

الممثلون فادي وهيب، جوليانه أشرف، منفذ موسيقي يارا عمرو، مصمم رقصات محمد بيلا، مساعد محمد أسامة، مخرج منفذ فادي وهيب، تأليف خالد الصاوي، سينوغرافيا واخراج كيرلس ناجي.

وحول عرض "بنت الصعيد" قال المخرج عمر حجازي: يدور العرض حول اتباع الأعراف والتقاليد التي يكون بعضها سببا في تأخر المجتمع مثل عدم تعليم البنات والزواج في سن مبكر للقاصرات، والعرض رسالة واضحة للتوعية بأهمية التعليم ودور البنت في المجتمع.

الممثلون: نورهان مدحت "هنادي"، أحمد عيد "راضي"، محمد أحمد "رجب"، أحمد حسام "مروان"، أدهم أشرف "رئيس الوفد"، محمد محمود "أيمن"، يوسف عربي "يوسف"، إيمان سعيد "أم يوسف"، مصطفي محمد "الدجال".

وقالت رانيا سيد مخرجة عرض "30 شارع محمد فريد": يناقش العرض فكرة الهروب من الواقع كآلية دفاعية أمام ثقل الذنب والخذلان، تدور أحداث العرض داخل محل ألعاب قديم يقع في شارع "محمد فريد"، سرعان ما يكشف عن عالم خفي تتحرك فيه الألعاب وتتكلم بعد إغلاق الباب، وكل لعبة تحمل قصة إنسانية تخص حسن صاحب محل الألعاب الذي تعرض لحادث أليم جعله طوال الوقت يحاول الهروب من الذنب ومن الألم، مع مرور الوقت تتقاطع حكايات الألعاب لتكشف عن رحلة إنسانية واحدة تدور حول فكرة الهروب من مواجهة الذات، والخوف من الماضي، ومحاولة تبرير الأخطاء .

الممثلون: مهند أحمد، سلمى نصر، منة الله علي، عبير صبحي، سارة أمجد، لوسيا اميل، أحمد محمد، عبد الله مسعود، دينا محمود، عبدالرحمن هانى، زياد ابراهيم، دنيا صلاح، محمد سيد، ندى صالح، هنا محمد، نورهان عبد العليم، فارس أحمد، مساعد الإخراج شادي شريف، ريفان خالد، دعايا واعلان رانيا سيد، اضاءة شادي نادر، ديكور عبد الله العشوائي، مكياچ أية خالد، ملابس بدر عصام، تصميم استعراضات ومدرب ميكانيزم دمى محمد هشام أسير، إعداد موسيقي ومخرج منفذ أحمد السيد، تأليف إسراء محبوب، إخراج رانيا سيد.

يقام مهرجان آفاق مسرحية برعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج هشام عطوة، الرئيس الشرفي الفنان القدير محمد صبحي وأمين عام المهرجان ومؤسسه المخرج هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني للمهرجان المخرج أيمن غالي، والمخرج ياسر أبوالعينين والمنسق الإعلامي الشاعر أحمد زيدان.