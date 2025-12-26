خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية حتى يونيو 2026 في الجيزة -(صور)

أعلنت محافظة الجيزة، عن انطلاق خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية على مستوى المراكز والمدن خلال النصف الأول من العام الجديد، على أن تبدأ اعتبارًا من 2 يناير 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى نهاية يونيو من العام نفسه.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن القوافل الطبية تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، من خلال تنفيذ 36 قافلة علاجية، مع التركيز على المناطق النائية والقرى والمراكز الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن خطة القوافل تتضمن تنظيم حملات طبية شاملة في مختلف التخصصات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وتعزيز خدمات الرعاية الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم الدعم الكامل للقوافل الطبية، والتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضحت محافظة الجيزة، أن خطة القوافل تستهدف خلال شهر يناير 2026 قرية الودي بمركز الصف يومي 2 و3 يناير، وقرية كفر حكيم بمركز كرداسة يومي 13 و14 يناير، وقرية القطا بمركز منشأة القناطر يومي 16 و17 يناير، ومنطقة الأمل بمدينة السادس من أكتوبر يومي 20 و21 يناير، وقرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين يومي 27 و28 يناير، وقرية البرغوثي بمركز العياط يومي 30 و31 يناير.

وأضافت "الجيزة"، أنه خلال شهر فبراير 2026، تنطلق القوافل إلى منطقة «ابني بيتك الخامسة» بمدينة السادس من أكتوبر يومي 3 و4 فبراير، وقرية الحاجر بمركز منشأة القناطر يومي 7 و8 فبراير، وقرية كومبرة بمركز كرداسة يومي 10 و11 فبراير، وقرية كفر أبو الحديد بمركز منشأة القناطر يومي 13 و14 فبراير، ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم يومي 17 و18 فبراير، ومنطقة روضة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر يومي 24 و25 فبراير.

وأشارت إلى أنه في شهري مارس وأبريل 2026، فتتوجه القوافل إلى قرية أبو رواش بمركز كرداسة يومي 3 و4 مارس، وقرية منشأة دهشور بمركز البدرشين يومي 10 و11 مارس، ومنطقة نزلة السمان بحي الهرم يومي 17 و18 مارس، وقرية ناهيا بمركز كرداسة يومي 24 و25 مارس، ومنطقة 800 فدان بمدينة السادس من أكتوبر يومي 31 مارس و1 أبريل، وقرية أطريس بمركز منشأة القناطر يومي 3 و4 أبريل، وقرية دهشور بمركز البدرشين يومي 7 و8 أبريل، وقرية بني مجدول بمركز كرداسة يومي 14 و15 أبريل، ومنطقة مساكن دهشور بمدينة السادس من أكتوبر يومي 21 و22 أبريل، وقرية منديشة بمركز الواحات يومي 28 و29 أبريل.

وبينت أنه في شهر مايو 2026، تُنظم القوافل بقرية وردان بمركز منشأة القناطر يومي 1 و2 مايو، وقرية كفر حكيم بمركز كرداسة يومي 5 و6 مايو، وقرية المنيا بمركز الصف يومي 8 و9 مايو، والمنطقة الرابعة "ابني بيتك" بمدينة السادس من أكتوبر يومي 12 و13 مايو، وقرية الرقة الغربية بجنوب العياط يومي 15 و16 مايو، وقرية منشأة دهشور بمركز البدرشين يومي 19 و20 مايو.

وتابعت: خلال شهر يونيو 2026، فتستهدف القوافل منطقة «الربوة» بمدينة السادس من أكتوبر يومي 2 و3 يونيو، وقرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر يومي 4 و5 يونيو، وقرية بني مجدول بمركز كرداسة يومي 9 و10 يونيو، وقرية القبابات بمركز أطفيح يومي 12 و13 يونيو، وقرية برنشت بمركز العياط يومي 16 و17 يونيو، ومنطقة «ابني بيتك الثانية» بمدينة السادس من أكتوبر يومي 23 و24 يونيو، وقرية بني سلامة بمركز منشأة القناطر يومي 26 و27 يونيو.

من جانبه، أوضح الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، أن القوافل الطبية تقدم خدمات رعاية صحية مجانية وفق جدول زمني محدد، مع تحويل الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا متقدمًا إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.