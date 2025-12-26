نماذج من إبداعات شعراء شمال سيناء في كتاب ضمن إصدارات مؤتمر أدباء مصر

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "نخيل العشق بين الرمل والبحر.. إبداعات أدباء شمال سيناء"، ضمن إصدارات الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر، دورة الأديب الكبير الراحل محمد جبريل، المقرر أن تنطلق فعالياته اليوم الجمعة بقصر ثقافة العريش.

وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، تحت عنوان "الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل"، ويستمر حتى 29 ديسمبر الجاري.

يقدم الكتاب قراءات متنوعة في الأدب السيناوي؛ حيث تتناول بالدرس النقدي نماذج من شعر الفصحى، شعر العامية، شعر البادية، النصوص السردية، ملقيا الضوء على النتاج الإبداعي لأدباء شمال سيناء، محاولا مكاشفة الخصوصية الثقافية والإبداعية التي يتميز بها المكان، طارحا أهم السمات التي تعكس هويته.

ويشارك في القسم الأول الشعراء: أشرف العناني، حاتم عبد الهادي، حسونة فتحي، سامي سعد، سالم الشبانة، وغيرهم.

ويضم قسم شعر العامية قصائد لكل من د. صلاح الدين فاروق، أحمد أبو حج، حسام كمال، رشا الفرجاني، وعبد الكريم الشعراوي وآخرين.

ويشارك في قسم "شعر البادية" إبراهيم أبو فايد السواركة، سلمى الجميعاني، أبو زيد التياها، أبو يحيى التيهي، وغيرهم، أما فصل "السرد والدراما" فيضم قصصا قصيرة لعدد من الكتاب منهم أحمد بخيت، حسن غريب، عبد الله السلايمة، إيمان محمود أبو رياش، ومحمود طبل.

المؤتمر تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويعقد برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، وأمانة الشاعر عزت إبراهيم، ويحتفي بعدد من الرموز الإبداعية في مصر، إلى جانب تكريم خاص لمبدعي شمال سيناء.

ويقام المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب برئاسة الشاعر وليد فؤاد. وصدر الكتاب ضمن مطبوعات المؤتمر من خلال الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، متابعة وتنفيذ مدحت العيسوي، إخراج فني ريهام محمد خيري، وتصميم الغلاف د. إنجي عبد المنعم.

ويعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية التي تنظمها وزارة الثقافة عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويهتم بمتابعة وتحليل المشهد الأدبي في مختلف المحافظات، من خلال حوارات فكرية ونقدية يشارك فيها نخبة من الأدباء والباحثين.

وتأتي دورته السابعة والثلاثون استكمالا لمسيرة طويلة من الحراك الثقافي، حيث تناقش قضايا الراهن الأدبي والتحولات في الكتابة المصرية المعاصرة، مع تركيز خاص على دعم الأصوات الشابة وتعزيز الحضور الثقافي في المناطق الحدودية والمجتمعات المهمشة.

اقرأ أيضًا:

يومان فقط.. الحكومة تُحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن حالة الطقس غدًا السبت

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية