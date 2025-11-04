أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بالتخفيضات المقررة على زيوت الطعام الحرة بأنواعها المختلفة سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يأني ذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وأن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح الزيوت الحرة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، تحقيقًا لسياسة الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.

على جانب آخر تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.