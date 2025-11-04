كلية علوم الرياضة بأسوان تحتفل بالمتحف المصري الكبير

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم عقب جولته التفقدية بعدد من المدارس

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، احتفالية ثقافية وفنية كبرى تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بقاعة المشير طنطاوي بصحاري.

جاءت الاحتفالية بحضور كل من الدكتور لؤى سعدالدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور عادل مكي عميد الكلية، والدكتور أيمن صلاح عميد كلية الآثار، والدكتور رفعت عبداللطيف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد أحمد فراج ممثل هيئة تنشيط السياحة، والخبير السياحي عبدالناصر صابر، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد إنجازًا وطنيًا غير مسبوق، يعكس اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على تراثها الحضاري والإنساني.

وأشار إلى أهمية غرس قيم الانتماء والفخر بالهوية المصرية في نفوس الشباب.

وأضاف نصرت، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار دور الجامعة في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بين الطلاب، وتعزيز ارتباط الأنشطة الجامعية بالأحداث الوطنية الكبرى.

وتحدث عبد الناصر صابر، عن أهمية المتحف المصري الكبير في دعم السياحة الثقافية وجذب الزائرين من مختلف دول العالم، باعتباره صرحًا عالميا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف الدكتور عادل مكي، أن فعاليات الحفل بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها السلام الوطني، ثم عُرض فيلم تسجيلي عن افتتاح المتحف المصري الكبير.

واختُتمت الفعاليات بعدد من العروض الرياضية والفقرات الفنية المتميزة التي قدمها طلاب الكلية، وسط أجواء من الفخر والانتماء الوطني.