مصدر بمحافظة القاهرة: ندرس تشغيل السيارة بديل "التوك توك"

كتب : محمد نصار

09:49 م 30/11/2025

بديل التوك توك

قال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، إن المحافظة تدرس تشغيل السيارة بديلة التوك توك في مختلف أحياء العاصمة.


وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.


وشدد المصدر، على أن المحافظة تتصدى منذ فترة لظاهرة الانتشار غير المقنن للتوك توك وخاصة في الشوارع والميادين الرئيسية في مختلف أحياء القاهرة.


وأشار المصدر، إلى أنه في حالة التوصل إلى قرار نهائي سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بهذا الأمر بشكل رسمي.

كانت محافظة الجيزة أعلنت قبل عدة أيام عن بدء التشغيل التجريبي للسيارة كيوت بديل التوك توك في عدد من الأحياء.

محافظة القاهرة بديل التوك توك

