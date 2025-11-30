أحمد موسى يشيد بطلب النيابة العسكرية في قضية أطفال مدرسة "سيدز"

أشاد الإعلامي أحمد موسى بطلب النيابة العسكرية استكمال التحقيقات في القضية المتعلقة بواقعة هتك عرض عدد من الأطفال داخل مدرسة "سيدز" الدولية بحي السلام، مؤكدا أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بتطبيق العدالة ومبدأ الردع لحماية المجتمع من أي تجاوزات تهدد أمنه وأخلاقه.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد: "تحية لهذا التحرك وهذه الإجراءات، تحقيقًا لمبدأ الردع لأي شخص يفكر في ارتكاب جريمة تمس الناس".

وأكد أن دور المدارس أولا هو التربية قبل التعليم، مضيفًا: "لا يجوز أن تُسلم المدرسة الأطفال وتحدث مثل هذه الجرائم داخلها، فهذه المدرسة لم تكن أمينة على الطلاب"، مشيرا إلى أن المجتمع لن يقبل بأي تقصير يتعلق بأمن الطلاب وسلامتهم.

وأكد أن الرأي العام يشيد بالقرار الصادر عن النيابة العسكرية، مشددًا على احترام أحكام القضاء وعدم التدخل فيها، لافتا إلى أن القضاء العسكري يعمل بنفس مواد القضاء العادي، لكنه يتميز بالسرعة والفعالية، حيث يعتمد على حكم واحد ثم تصديق نهائي، وهو ما يضمن تحقيق العدالة في القضايا الحساسة والمؤثرة على المجتمع.

وأشار إلى أن المدرسة مسئولة قانونيًا وأخلاقيًا عما حدث، وتستحق أقصى العقوبات، مؤكدًا أن الرقابة والمتابعة كانتا كفيلتين بمنع وقوع الجريمة.

وتابع: لدينا في مصر حوالي 63 ألف مدرسة و25 مليون طالب، لكن من الضروري ضبط العملية التعليمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.