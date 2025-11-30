حالة الطقس.. بدء موجة برودة وهيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اعتبارا من اليوم لانخفاض في درجات الحرارة نهارا وليلا، نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأكدت غانم، أن الحرارة ستتراجع 4 درجات عن المعدلات الطبيعية، لتسجل العظمى على القاهرة 23 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع، بينما تسجل الصغرى خلال ساعات الليل 14 درجة فقط وتكون أقل من 10 على وسط الصعيد، وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وأضافت غانم، أن فرص سقوط الأمطار قائمة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن الأمطار على القاهرة الكبرى تكون خفيفة جدا.

وأشارت غانم إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق المتواجدة بين المحافظات والطرق السريعة، ما يستلزم القيادة بحذر.

ونصحت بارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة لتجنب نزلات البرد، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلا واستمرار نشاط الرياح.

