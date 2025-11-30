إعلان

وزير الثقافة يُهنئ الكاتبة الكبيرة سلوى بكر لحصولها على جائزة "البريكس"

كتب : محمد شاكر

03:42 م 30/11/2025

الكاتبة الكبيرة سلوى بكر

هنأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الكاتبة والروائية الكبيرة سلوى بكر لفوزها بجائزة "البريكس الأدبية" في دورتها الأولى، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل تقديرًا مستحقًا لمسيرتها الإبداعية الثرية، ولإسهاماتها المهمة في إثراء السرد العربي، وترسيخ حضور الأدب المصري على الساحة الدولية.

وقال وزير الثقافة: إن تتويج سلوى بكر بهذه الجائزة الدولية الرفيعة يعكس المكانة المرموقة للأدب المصري، ويؤكد قدرة المبدع المصري على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن أعمالها تحمل رؤية عميقة، وتمزج بين الحس الإنساني الرفيع والوعي الاجتماعي، بما يجعلها نموذجًا ملهماً للأدب العربي المعاصر.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المبدعين والاحتفاء بإنجازاتهم، باعتبار الثقافة ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصون الهوية الوطنية.

والجدير بالذكر أن جائزة البريكس الأدبية هي جائزة دولية جديدة أُطلقت في نوفمبر 2024 خلال منتدى "القيم التقليدية" الأول لدول البريكس في موسكو، وتُعنى بدعم الكُتّاب المعاصرين الذين تعكس أعمالهم القيم الثقافية والروحية لدول البريكس، فضلًا عن تشجيع الترجمة والنشر بلغات دول المجموعة.

