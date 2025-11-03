بدأ منذ قليل مؤتمر حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسيوط، والذي شهد حضورًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم مرشحي الحزب بانتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل استاد الأربعين بأسيوط.

ويأتي المؤتمر دعمًا لمرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وليد أبو دنقل، وسط أجواء يملؤها الانتماء والحماس، وبحضور جماهيري واسع من أبناء المحافظة الذين أكدوا دعمهم الكامل لمرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، وثقتهم في الكوادر والكفاءات التي يدفع بها الحزب لخدمة الوطن.

وشهد مشاركة واسعة من قيادات حزب الجبهة الوطنية، بحضور السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم للحزب، النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، العمدة عادل البارودي، أمين أسيوط بحزب الجبهة الوطنية، والنائب عمرو أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، إيمانًا بأهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، وتعزيز فرص التواصل بين الناخبين والمرشحين، وتأكيدًا على دعوة الحزب الدائمة للمشاركة الواعية والفعالة في الاستحقاقات البرلمانية، باعتبارها مسؤولية وطنية وحقًا لا يجوز التنازل عنه.

