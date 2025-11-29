عمرو موسى: أحداث 7 أكتوبر نتيجة عقود من الظلم وعدم المساواة

يقودها أطفال.. محافظ القاهرة يتحفظ على عدد من "التوك توك" بحدائق القبة

أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن النظام الدولي لم يفشل، بل حقق العديد من النجاحات عبر العقود موضحا أن الفشل هو هندسة الأمن والسلم الدوليين، التي أضعفها نظام الفيتو، وصراعات القوى الكبرى، والمعايير المزدوجة، والتحيزات المستمرة.

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى ميدايز المنعقد هذا العام بمدينة طنجة بدولة المغرب تحت شعار: "الكسور والاستقطاب: إعادة ابتكار المعادلة العالمية".

وأعرب "موسى"، عن قلقه العميق تجاه التجاهل المتزايد للقانون الدولي، مشيراً إلى أن أحد المسؤولين صرّح مؤخراً بأن اتفاقيات جنيف أصبحت "من الماضي".

وتابع: هذا تصريح بالغ الخطورة، مؤكداً أن النظام القائم على القواعد والقانون وليس القوة هو الضامن الوحيد للاستقرار والسلام.

وأوضح موسى على أن أحداث 7 أكتوبر لم تقع في فراغ، بل كانت نتيجة عقود من الظلم، وعدم المساواة، والمعايير المزدوجة، والخلل في منظومة السلم والأمن الدوليين.

وأكد عمرو موسى أن المطلوب هو إصلاح النظام الدولي والالتزام بمبادئه وليس استبداله، مشيراً إلى أن هدم هذا النظام وإعادة بنائه من جديد أمر مستحيل.

واختتم موسى " المهمة الضرورية اليوم هي تصحيح المسار وتعزيز فعالية النظام متعدد الأطراف ليكون قادراً على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل"

