حالة الطقس والظواهر الجوية.. الأرصاد: أمطار وانخفاض حرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة على معظم المحافظات، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية اليوم نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تمنح شعورًا بارتفاع الحرارة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح بين 25 و26 درجة لتسود أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا.

وأوضحت أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير ليلًا، وتكون الانخفاضات أكثر خلال الساعات المتأخرة على المدن الجديدة والمناطق المكشوفة حيث تسجل ما بين 13 و14 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى أقل من 10 درجات في بعض محافظات الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وذلك على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين.

وحذرت منار غانم، من شبورة مائية كثيفة تتكون على الطرق السريعة وبعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأكدت أن البلاد ستتأثر بدءًا من الغد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات.

ونصحت منار غانم، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

