الطقس اليوم.. أمطار وسحب منخفضة ونشاط رياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري، على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على عدد من المناطق، فتكون كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 25-26.

- السواحل الشمالية: 23-25.

- شمال الصعيد: 24-25.

- جنوب الصعيد: 27-30.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية حتى الساعة التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، بجانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من سيوة - السلوم - مطروح على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

