النصر للكيماويات الدوائية: 136 مليون دولار لتطوير مصنع الخامات

قال الدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب لشركة النصر للكيماويات الدوائية، إن الشركة تمتلك 4 مصانع إنتاجية متخصصة، ما يعزز مكانتها كإحدى الركائز الأساسية في قطاع الصناعات الدوائية محليًا وإقليميًا.

وأضاف "فوزي"، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن النشاط الرئيسي للشركة يتمثل في مصنع الخامات الدوائية الذي يضم مجموعة واسعة من الأنشطة وخطوط الإنتاج الحديثة، مؤكدًا أن المصنع يلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار إلى أن المصنع يضم خطين لإنتاج الخامات الدوائية التي يحتاجها السوق المصري، سواء من المواد الفعالة أو غير الفعالة التي تدخل في تصنيع مختلف الأدوية.

وشدد العضو المنتدب، على التزام الشركة الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مصنع الخامات، مشيرًا إلى أن المصنع يضم أربعة مفاعلات متطورة لإنتاج المواد الدوائية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وكشف "فوزي"، أن الشركة نفذت مؤخرًا عملية تطوير شاملة لمصنع الخامات الدوائية بتكلفة بلغت 136 مليون دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع وصلت إلى 700 طن سنويًا من الخامات الدوائية، وهو ما يمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي والصناعات الدوائية في مصر.

