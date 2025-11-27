قال الدكتور صفوت عبد المنعم، مدير عام المصانع بشركة النصر للكيماويات الدوائية، إن مرحلة كبس الأقراص تمثل واحدة من المراحل المحورية في صناعة الدواء، مشيرًا إلى أنها تسبقها عدة عمليات تحضيرية دقيقة تبدأ بالخلط والعجن ثم التجفيف والطحن.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال جولة مصورة داخل مصنع الشركة على قناة إكسترا نيوز: "نستخدم ماكينات ألمانية من طراز كورش تعد من الأكثر تطورًا على مستوى العالم"، مضيفًا أن الطاقة الإنتاجية لكل ماكينة تصل إلى حوالي 420 مليون قرص سنويًا.

وتابع مدير عام المصانع قائلًا: "يعمل المصنع حاليًا بماكينتين من هذا الطراز المتطور"، مشيرًا إلى أن الشركة تستخدم ما بين 40% إلى 50% من الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجاتها الذاتية، بينما يُوجه الإنتاج المتبقي لتلبية طلبات الشركات الشقيقة والشركات الأخرى.

وأشار إلى أبرز المستحضرات الدوائية التي ينتجها المصنع، موضحًا: "من بين منتجاتنا عقار الكولشاسين المستخدم في علاج النقرس وأنيميا البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى حوالي 20 مستحضرًا دوائيًا آخر"، موضحًا أن المحاليل الطبية يتم إنتاجها في مصانع منفصلة.

وأضاف أن نظام العمل في الماكينات يعتمد على "نظام الحملة" الذي يتيح إنتاج كل مستحضر على دفعات، مؤكدًا أنه يتم إجراء تنظيف شامل للمعدات قبل الانتقال إلى إنتاج مستحضر جديد مما يضمن مرونة عالية في تعدد المنتجات.

