هيئة الدواء تبحث مع شركتي داف وكيورليدز تعزيز إتاحة الأدوية المبتكرة

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركتي داف (DAF) وكيورليدز (CureLeads)، بحضور المهندس حاتم قنديل، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة داف، والدكتور محمد رمال، مدير شركة كيورليدز.

جاء الاجتماع لبحث آليات تعزيز التعاون في مجال العلاجات المبتكرة، واستعراض إجراءات استيراد هذه الأدوية وإتاحتها في السوق المصري وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي، حرص الهيئة على دعم دخول العلاجات الدوائية المبتكرة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات يأتي ضمن أولويات الهيئة، دون الإخلال بمعايير الجودة والفاعلية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار والبحث العلمي، بما يتيح للشركات العالمية تقديم أحدث العلاجات للمواطن المصري بسرعة وأمان، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الجادة، والعمل على تذليل أي تحديات تنظيمية، بما يدعم الأمن الدوائي ويضمن استفادة المرضى من أحدث العلاجات ويعكس الثقة الدولية في المنظومة الدوائية المصرية.

من جانبهم، قدم ممثلو شركة كيورليدز عرضًا تفصيليًا حول الجوانب العلمية والفنية للمنتجات الدوائية، وتمت مناقشة سبل تسريع إجراءات الإتاحة عبر المسارات التنظيمية المختلفة، لضمان توفير المنتجات وفق أعلى مستويات الجودة والفاعلية.

وأعرب ممثلو شركتي "كيورليدز" و"داف"، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لدعم دخول الأدوية المبتكرة إلى السوق المحلي، مؤكدين أن الإجراءات التنظيمية الواضحة والسلسة التي تقدمها الهيئة تمثل بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، وتسهم في تمكين المرضى من الحصول على أحدث العلاجات بأعلى معايير الجودة والسلامة.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، فيما شارك من شركة كيورليدز الدكتور بحر محمد، المدير الطبي، ومن شركة داف شاركت إنجي علاء، مدير التسويق بشركة داف.

جاء الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة لتعزيز الشراكات الدولية، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصري، ودعم إتاحة العلاجات المبتكرة بما يلبي احتياجات المرضى ويعزز منظومة الرعاية الصحية.

