وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان المعرض الجماعي لملتقى التصوير

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، المعرض الجماعي للفنانين المشاركين في فعاليات الدورة الـ18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير.

حيث يشارك في الملتقى نخبة من كبار الفنانين التشكيليين من مصر، والوطن العربي، وعدد من الدول الأوروبية، تتضمن فنانين من 14 دولة، من بينها مصر، العراق، سلطنة عمان، البحرين، المغرب، ألمانيا، إيطاليا، فنلندا، مقدونيا، إنجلترا، بيلاروسيا، روسيا وتركيا.

وعلى هامش الافتتاح قدمت فرقة التحطيب بالأقصر، فقرة فنية حازت على إعجاب الجمهور، والتقطوا عددًا من الصور مع وزير الثقافة ومحافظ الأقصر.

ويقدّم الملتقى للجمهور تجربة بصرية وإنسانية فريدة تمزج بين الإبداع المعاصر وروح المكان، مؤكداً على مكانة الأقصر كمنارة فنية وثقافية على خريطة الإبداع العالمي.

وتتضمن فعاليات الملتقى تكريم الفنان الكبير محمد شاكر، والفنان الدكتور حسن عبد الفتاح، فيما يحل الفنان الإيطالي Prof. Ertico Aniello ضيف شرف الدورة.

