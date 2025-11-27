رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل السفير السويدي لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السفير السويدي بالقاهرة داج يولين دنفيلت، بمقر الهيئة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسويد في مجال سلامة الغذاء.



في مستهل اللقاء، قدم الهوبي لمحة تعريفية عن الهيئة ودورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان سلامة وجودة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توحيد منظومة الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ووضع المعايير والاشتراطات الفنية المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف حماية صحة المستهلك ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، كما أكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين لتطوير آليات الرقابة والتفتيش والتدريب في مجال سلامة الغذاء.



كما تم بحث فرص التعاون والتنسيق في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث ناقش الجانبان إمكانية تبادل الدراسات والأبحاث العلمية والخبرات الفنية بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات السويدية المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وحماية صحة المستهلك، وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة بين البلدين.



وأكد الهوبي حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجانب السويدي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، فيما أشاد السفير بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.