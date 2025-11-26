3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يرتفع استهلاك الكثير من الأسر المصرية للطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى زيادة قيمة الفواتير الشهرية دون إدراك السبب الحقيقي.

ويقع المستخدمون في عدد من الأخطاء الشائعة داخل المنازل، تتسبب في إهدار كميات كبيرة من الكهرباء يمكن تجنبها بسهولة.

وفيما يلي أبرز 3 أخطاء يجب الحذر منها لضبط الاستهلاك:ـ

* تشغيل السخانات الكهربائية طوال اليوم

يُعد السخان الكهربائي من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، وتكمن المشكلة في تركه يعمل بشكل مستمر حتى مع عدم الاستخدام، إذ يعمل الترموستات الداخلي على إعادة التسخين تلقائيًا عند انخفاض الحرارة، مما يستهلك طاقة كبيرة.

ويُفضل تشغيل السخان قبل الاستخدام بـ20 إلى 30 دقيقة فقط ثم فصله، مع ضبط الحرارة على مستوى متوسط (45 - 50 درجة) يوفر ما يقرب من 20% من الاستهلاك.

* استخدام الدفايات الكهربائية لساعات طويلة

الكثير يعتمد على الدفايات الكهربائية للتدفئة، خاصة في الليل، لكن تشغيلها لساعات متواصلة يؤدي إلى استهلاك مرتفع جدًا للطاقة، كما يحمل مخاطر تتعلق بالسلامة.

ويفضل استخدام الدفايات لفترات محدودة مع غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الحرارة، مع الاعتماد على ملابس شتوية ثقيلة والبطاطين كبديل اقتصادي وآمن، والاعتماد على الإضاءة والإنارة القوية نهارًا.

* الأنوار مضاءة طوال النهار

تظل الأنوار مضاءة طوال النهار رغم وجود إضاءة طبيعية كافية، خاصة في الغرف ذات الشبابيك الكبيرة، بينما يمكن الاعتماد على ضوء الشمس لتقليل استهلاك الكهرباء.

وينبغي استغلال الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان وإطفاء الأنوار غير الضرورية، واستخدام لمبات LED الموفرة يقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 80% مقارنة باللمبات العادية.

نصائح لخفض فاتورة الكهرباء

* فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بدلًا من تركها في وضع الاستعداد.

* التأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام وعدم إدخال أطعمة ساخنة.

* تنظيف فلاتر المكيفات إن استُخدمت لأغراض التدفئة.