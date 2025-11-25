الشعب الجمهوري: إقبال المواطنين على الانتخابات يكشف وعي المصريين

كتب- نشأت علي:

أكد النائب إسماعيل موسى، أمين أمانة الشؤون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أن زيادة نسبة الإقبال من المواطنين على انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية تكشف حالة الوعي لدى المصريين، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وأشار في تصريحات اليوم، إلى أنه من خلال غرفة العمليات المركزية في حزب الشعب الجمهوري، وخلال متابعتها سير عمليات التصويت، رُصد إقبال كبير على كافة اللجان في المحافظات الـ13، التي تُجرى فيها الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية.

وقال موسى: إن الجهات المعنية والمسؤولة عن الانتخابات تقوم بدورها على الوجه الأمثل، ويتم التعامل الفوري مع أي شكاوى أو أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير عمليات الاقتراع.

ولفت أمين أمانة الشؤون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع لحظة بلحظة، وتكشف أمام الرأي العام أي أمر يخص الانتخابات، وتعلن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط عمليات التصويت، حتى تخرج الانتخابات بصورة نزيهة تعبّر عن اختيارات الشعب المصري وإرادته الحرة.