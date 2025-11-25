المفتي يشارك في احتفالية "الأوقاف" باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تفاصيل احتفال "الأوقاف" باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعَيه، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة التي تقوم بها الوزارة؛ لإزالة التعديات على فرع رشيد، في إطار "المشروع القومي لضبط النيل".

وأشار التقرير، حسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم منذ يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ وحتى تاريخه، تنفيذ إزالات لعدد (٣٢٧) تعديًا على فرع رشيد بمحافظات (البحيرة- القليوبية- المنوفية) لحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولي، والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، ويجري الإعداد للموجة القادمة من الإزالات خلال الفترة المقبلة .

ويتم تنفيذ هذه الإزالات وفقًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن .

ووجَّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظًا علي نهر النيل شريان الحياة، وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل، لوأد أية محاولات تعدٍّ في مهدها، وسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات هذه المباني المخالفة؛ لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر .

وأضاف وزير الري أن إطلاق هذا المشروع القومي المهم، وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر؛ خصوصًا بفرع رشيد؛ بما يُسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان .

وأعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وتقديره لوزراة الداخلية ورجال الأمن الموجودين على الأرض، وتقديره لوزارة التنمية المحلية والمحافظين لدورهم وجهودهم لتقديم الدعم وتنسيقهم المشترك والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.