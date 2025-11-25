بدأت اللجان الانتخابية، في فتح أبوابها أمام الناخبين في محافظات المرحلة الثانية، وذلك لإدلاء المواطنين بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل الجهات المعنية عن تأمين الانتخابات.

وتضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية.

وتُجرى عملية الاقتراع علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.