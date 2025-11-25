إعلان

انتخابات مجلس النواب 2025.. فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين في ثانى أيام التصويت


كتب- محمد فتحي:

09:10 ص 25/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت اللجان الانتخابية، في فتح أبوابها أمام الناخبين في محافظات المرحلة الثانية، وذلك لإدلاء المواطنين بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل الجهات المعنية عن تأمين الانتخابات.

وتضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية.

وتُجرى عملية الاقتراع علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب فتح اللجان الانتخابية فتح لجان الانتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة