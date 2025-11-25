نشرة التوك شو| لا قلق من الفيروسات الشتوية والانتخابات البرلمانية تسير في أمان

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لا مخاوف من متحورات.. عوض تاج الدين: نسب الإصابة بالفيروسات في المعدلات الطبيعية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن نسب الإصابة بالفيروسات خلال الفترة الحالية تسير وفق المعدلات الطبيعية والمتوقعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم": "إن انتشار الفيروسات في هذا التوقيت من العام هو أمر عادي ولا يستدعي القلق".

أديب عن بيان النيابة: "سيدز" تحولت إلى "مدرسة رعب" ولم تعد مكانًا آمنًا

طالب الإعلامي عمرو أديب، النيابة العامة بالتصدي بكل قوة لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن النيابة تمثل المجتمع وهي "محامي الشعب"و"صوت من لا صوت له"، مضيفًا أن كلمة "تصدّى" هي التعبير القانوني الوحيد المناسب الآن.

بعد بيان النيابة.. لميس الحديدي باكية: أطفال "سيدز" في حاجة لدعم نفسي

بكت الإعلامية لميس الحديدي، خلال قراءة بيان النيابة العامة الخاص بقضية مدرسة "سيدز" الدولية.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار: "أنا بقرأ بيان النيابة العامة وأنا بتقطع، هذه التفاصيل مكتوبة بلغة دقيقة لكنها مؤلمة جدًا".

عمرو أديب: 70 مخالفة من 5200 لجنة.. و70% من الاعتراضات لها وجهة نظر

أكد الإعلامي عمرو أديب أن العملية الانتخابية تسير اليوم في أمان تام وتنظيم واضح رغم وجود بعض التجاوزات البسيطة.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن وزارة الداخلية أصدرت طول اليوم بيانات تؤكد ضبط حالات فردية مثل توزيع أموال أو مشاجرات محدودة، مضيفًا أن هذه الوقائع لا تتعدى 70 حالة تقريبًا من أصل أكثر من 5200 لجنة انتخابية.

لميس الحديدي: المال السياسي ما زال موجوداً لكنه أقل من المرحلة الأولى

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي بدأت في الداخل وتستمر حتى مساء الغد، تتسم بوجود كتل تصويتية كبيرة في الدلتا، تحديداً محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، مقابل كتل أقل في مدن القناة.

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة النهار، أن إجمالي عدد الناخبين في هذه المرحلة يبلغ حوالي 34.611 مليون ناخب، وهو ما يمثل نحو 50% من إجمالي الناخبين في المرحلتين البالغ عددهم 69.8 مليون ناخب، كما أوضحت أن 1316 مرشحًا على المقاعد الفردية يتنافسون على 141 مقعدًا، إلى جانب القائمة الوطنية الوحيدة.

محافظ شمال سيناء: غرفة عمليات لم تُسجل أي مخالفات أو سلبيات حتى الآن

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن العملية الانتخابية بالمحافظة تجري في أجواء من الانتظام التام، مشيرًا إلى أن مشاركة أهالي سيناء تحمل دلالة خاصة بعد تحرر المحافظة من براثن الإرهاب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن اللافت للانتباه هو الحضور الكثيف للمرأة السيناوية في مراكز التصويت، خاصة في مدينة الشيخ زويد.