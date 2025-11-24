افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب منفذًا جديدًا للبيع في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن شراكة فاعلة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تعزيز الحراك الثقافي وإتاحة المعرفة لسكان المحافظة، ودعم حضور الكتاب في المناطق الحدودية التي توليها الدولة اهتمامًا متزايدًا في إطار خطط التنمية والتطوير.

وجاء افتتاح المنفذ بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الصناعات الثقافية والإبداعية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمدينة العريش، ليعكس حالة من التكامل بين مؤسسات العمل الثقافي، ويؤكد حرص وزارة الثقافة على تحويل سيناء إلى مركز ثقافي نشط عبر مبادرات ومنافذ جديدة تتيح للقراء خيارات واسعة من الإصدارات المتنوعة.

وشاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفعاليات بتنظيم معرض كتاب مصغر داخل موقع الافتتاح، ضم أحدث الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والعلوم والفنون، إضافة إلى عدد من الكتب المخصصة للأطفال والشباب، في إطار دعم عادة القراءة لدى مختلف الفئات العمرية داخل المحافظة. كما تم تقديم تخفيضات خاصة على العديد من الإصدارات تشجيعًا للجمهور على اقتناء الكتب الجديدة ومتابعة ما يصدر عن الهيئة.

وقد قام بافتتاح المعرض اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة والمشرف على الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأكد اللواء خالد اللبان في كلمته أهمية الدور المحوري للثقافة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء، مشيرًا إلى أن افتتاح منافذ جديدة للكتاب في سيناء يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز حضور الثقافة في مختلف المحافظات، وخاصة الحدودية منها.

ثم انتقل د. خالد أبو الليل واللواء خالد اللبان لافتتاح منفذ البيع الجديد التابع لهيئة الكتاب داخل قصر ثقافة العريش، وأكد الدكتور أبو الليل أن الوصول بالكتاب إلى كل محافظات مصر يمثل أولوية رئيسية للهيئة، موضحًا أن منفذ العريش يعد خطوة مهمة في خطة التوسع الجغرافي التي تستهدف توفير الإصدارات الحديثة للقراء بسهولة، بما يسهم في رفع مستويات الوعي والمعرفة.

وحضر الافتتاح الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب عدد من المثقفين وقيادات العمل الثقافي وأبناء محافظة شمال سيناء. وأكد «شومان» أن التعاون بين هيئة الكتاب وقصور الثقافة يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة المؤسسية التي تهدف إلى توسيع دائرة الفعل الثقافي وتقديم محتوى إبداعي ثري لجمهور المحافظات.

وشهد المنفذ الجديد إقبالًا ملحوظًا من الحضور عقب افتتاحه، حيث حرص زوار المؤتمر على تفقد العناوين الجديدة والاطلاع على أحدث الإصدارات المشاركة. ومن المتوقع أن يسهم المنفذ في تنشيط الحركة الثقافية بمدينة العريش، ودعم تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بصناعة النشر خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من حضور الثقافة المصرية في شمال سيناء، ويؤكد دور الكتاب كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة.

اقرأ أيضاً:

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل