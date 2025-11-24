إعلان

مدبولي يشارك في القمة الـ7 بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي

كتب : محمد سامي

02:30 م 24/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى جمهورية أنجولا، قادمًا من جنوب أفريقيا؛ للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة لواندا، على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة، كما يلقي كلمة مصر خلال الجلسة العامة الأولى والتي تحمل عنوان "السلام والأمان والحوكمة والتعددية"، ومن المزمع أن يعقد عدة لقاءات ثنائية مع عددٍ من قادة الدول والحكومات المشاركة في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

